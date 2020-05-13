القوات العراقية تشرع بعملية أمنية جديدة ضد داعش جنوب غربي كركوك

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ذكرت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن قوات عسكرية وأمنية شرعت اليوم الأربعاء بعملية أمنية لتعقب عناصر تنظيم داعش في مناطق تابعة لمحافظة كركوك /250 كلم شمال بغداد/.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن "قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك والشرطة الاتحادية وقوات أخرى باشرت بعمليات تفتيش في مناطق وادي عمشة وقره جم جنوب غربي قضاء الدبس والمناطق المحاذية لها للتفتيش وتنفيذ أوامر إلقاء القبض على المطلوبين وملاحقة بقايا عصابات داعش".

وذكر البيان أن العملية تهدف إلى "تعزيز الأمن والاستقرار هناك".

وتنشط عناصر من تنظيم داعش في مناطق من كركوك وتقوم بعمليات لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية.