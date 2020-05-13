أعلن البنك الدولي إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه (750 مليون دولار) لمساندة جهود وزارة الصحة العراقية في الوقاية من وباء فيروس كورونا واكتشافه والاستجابة له.

وذكر البنك في بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الأربعاء، أن هذه الاستجابة السريعة والطارئة تأتي على مرحلتين فقد قام البنك الدولي بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه سيتم من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس اصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة، بالإضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع.

وأشار إلى أن البنك الدولي وافق أيضاً على طلب العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها.