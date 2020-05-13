أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة يطالبون بعدم استئناف الرحلات فوق مجال إيران الجوي

دعا أسر ضحايا طائرة أوكرانية أسقطها صاروخ إيراني، شركة لوفتهانزا وشركات الطيران الدولية لوقف محادثاتها مع الحكومة الإيرانية بشأن استئناف الرحلات في المجال الجوي للبلاد، إلى حين أن "تتعاون إيران بشكل كامل مع تحقيق دولي وتقديم الجناة للعدالة".

وكانت إيران قد اضطرت للاعتراف بأن قوات دفاعها الجوي أسقطت الطائرة الأوكرانية "بدون قصد" بعد دقائق من إقلاعها من طهران إلى كييف في 8 كانون ثان/يناير مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، هم جميع من كانوا على متنها، وذلك بعد أن أنكرت في البداية أي مسؤولية عن ذلك.

وأطلقت رابطة أسر ضحايا الطائرة المنكوبة، التماسا عبر الإنترنت تدعو لوفتهانزا للعدول عن استخدام الممرات الجوية فوق إيران، وذلك بعد تداول تقارير إعلامية إيرانية عن قيام مجموعة من شركات الطيران الأوروبية بقيادة الشركة الألمانية بإجراء محادثات مكثفة بشأن هذا الأمر مع إيران.

وجاء في الالتماس: "لا ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على تسيير رحلات فوق المجال الجوي لإيران إلى حين أن تظهر الحكومة الإيرانية التزامها بالتعاون مع الهيئات الدولية لإجراء تحقيق موثوق في الأحداث التي أدت لتدمير (الرحلة الجوية) بي إس 752".

ووقع على الالتماس أكثر من 20 ألف شخص منذ إطلاقه يوم الأحد.