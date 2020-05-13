أمريكا: الصين هددت منظمة الصحة العالمية لمنعها من إعلان «طوارئ كورونا»

• أكثر من 290 ألف وفاة بكورونا في العالم.. ومستشار ترامب يحذر من التسرع في فك العزل.. وإعادة فتح الحدود بين ألمانيا والنمسا في 15 يونيو

• خطة إنعاش اقتصادي في الهند بقيمة 250 مليار يورو.. والبرازيل تسجل حصيلة قياسية لوفيات «كوفيد-19»



ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.أي.إيه" تعتقد أن الصين حاولت منع منظمة الصحة العالمية من إعلان انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انطلق من ووهان "وباء عالميا".

ونقلت المجلة عن اثنين من مسئولي جهاز المخابرات الأمريكية، القول إن "بكين هددت منظمة الصحة العالمية بأنها ستتوقف عن التعاون معها في تحقيقاتها المتعلقة بالفيروس التاجي إذا أعلنت (المنظمة) حالة طوارئ عالمية".

وهذا التقرير هو الثاني الذي يصدر عن جهاز استخبارات غربي، ومن المرجح أن يزيد من حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن وباء أدى إلى مقتل 280 ألف شخص حول العالم، أكثر من ربعهم أمريكيون.

والتقرير الأول، وهو تقييم استخباراتي ألماني نشرته مجلة "دير شبيجل" الأسبوع الماضي، اتهم الرئيس الصيني شي جين بينج بالضغط شخصيا على المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في 21 يناير الماضي.

ورفضت منظمة الصحة العالمية فكرة أن يكون بينج قد تدخل بنفسه، لكنها امتنعت عن تناول مسألة ما إذا كان المسئولون الصينيون قد بذلوا أي جهد لتأخير أو تغيير إعلان الطوارئ الصحية العالمية.

من جانبها، قالت المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير: "تستند منظمة الصحة العالمية في توصياتها إلى العلوم وأفضل ممارسات الصحة العامة، والأدلة والبيانات ونصائح الخبراء المستقلين لإصدار أي قرار".

وتابع: "لم يتواصل الدكتور تيدروس مع الرئيس بينج في 20 أو 21 أو 22 يناير، لقد التقى تيدروس وفريقه بالرئيس الصيني في بكين يوم 28 يناير الماضي"، واستطردت: "قضية الجائحة أو الوباء لم تطرح في ذاك الاجتماع".

ولم يتمكن مسئولو المخابرات الأمريكية، الذين تحدثوا مع "نيوزويك"، من تحديد ما إذا كان الرئيس شي قد لعب "شخصيا" دورًا في الضغط على منظمة الصحة العالمية أم لا.

ونوهت "نيوزويك" بأن وزارة الخارجية الصينية لم تستجب لطلبات التعليق، لكنها ذكّرت بأنها الوزارة قالت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضى إن "الزعيم الصيني لم يقم حتى بمكالمة هاتفية مع رئيس منظمة الصحة العالمية يوم 21 يناير" ردا على تقرير "دير شبيجل".

إلى ذلك، مع تجاوز الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص وتزايد عدد الوفيات في العديد من البلدان، يهدد الوباء بتقويض فك العزل في العالم، فيما نبه مستشار الصحة للبيت الأبيض من خطر التسرع في تخفيف تدابير الإغلاق للاقتصاد الأمريكي.

وحذر كبير خبراء الأوبئة الأمريكي أنتوني فاوتشي، من أن التداعيات يمكن أن تكون "خطيرة جدا" في حال إعادة إنعاش متسرع للاقتصاد في الولايات المتحدة، أكثر البلدان تضررا بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك فيما تقوم العديد من الدول حول العالم بتخفيف تدابير العزل التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس الذي لم يتم تطوير علاج أو لقاح ضده بعد.

وفيما يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي في أسرع وقت ممكن، تحدث فاوتشي أمام لجنة في مجلس الشيوخ عن "خطر رؤية عودة الوباء، في غياب رد مناسب".

وارتفعت الحصيلة اليومية من جديد في الولايات المتحدة بتسجيل 1900 وفاة جديدة في غضون 24 ساعة. وهذا شكل قفزة بعد يومين متتاليين لم تتجاوز فيهما حصيلة الوفيات الألف، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 82 ألفا و246.

وقال مسئولو الصحة في لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إن تدابير الاحتواء ستبقى سارية حتى نهاية يوليو، ما لم تحدث "تغييرات جذرية".

وتزداد الصورة قتامة في البرازيل، التي سجلت أسوأ حصيلة يومية لها، مع 881 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد. وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 12 ألفا و400 بسبب الوباء، وفق وزارة الصحة.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن حكام 9 من ولايات البرازيل الـ26 والمنطقة الاتحادية للعاصمة برازيليا، أعلنوا أنهم لن يتبعوا تعليمات الرئيس جاير بولسونارو بإعادة فتح صالونات التجميل ومحال الحلاقة والأكاديميات الرياضية.

وأصدر بولسونارو، الاثنين الماضي، مرسوما يضيف القطاعات الثلاثة إلى 54 من "الخدمات الأساسية" الأخرى المسموح لها بالعمل برغم جائحة كورونا. ونقلت بوابة "جي 1" الإخبارية عن الرئيس قوله: "هذه الفئات الثلاث توفر أكثر من مليون وظيفة"، لكن المحكمة العليا تركت للولايات والبلديات القرار بشأن الإجراءات الصحية لمكافحة الوباء.

ولمواجهة كارثة صحية عالمية أودت بحياة 290 ألفا و477 شخصا، وأصابت أكثر من 4.2 مليون شخص وفق إحصاءات رسمية، لكنها أقل من العدد الفعلي، تحاول جميع البلدان تحقيق توازن صعب بين التدابير الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء وقرارات إعادة انعاش الاقتصادات التي تأثرت بأزمة غير مسبوقة.

وأعيد، اليوم، فتح مراكز التسوق ودور السينما والمطاعم في نيوزيلندا وكذلك بعض المتاجر في بريطانيا.

في الهند، من المقرر أن يبدأ نحو 30 قطارا ربط العاصمة نيودلهي مع بعض المدن الرئيسية.

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن خطة انعاش اقتصادي بقيمة 250 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للهند من أجل إيصال البلاد إلى "الاكتفاء الذاتي".

وأعلنت الحكومة النمساوية، أن النمسا وألمانيا تنويان إعادة فتح الحدود للتنقل الحر بينهما في 15 يونيو المقبل بعد إغلاقها في منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت خطوط "راين اير" الجوية الإيرلندية المنخفضة الكلفة الثلاثاء عزمها على إعادة تشغيل 40% من الرحلات الجوية اعتبارا من يوليو، مع وتنفيذ الإجراءات الصحية (كمامات وفحوصات قياس درجة الحرارة، وتشجيع التباعد الاجتماعي في المطارات وعلى متن الطائرات).

وفي محاولة لإنقاذ موسم الصيف من قطاع السياحة الذي تضرر بشدة من أزمة فيروس كورونا المستجد، تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم توصيات الأربعاء لتشجيع الدول الأوروبية على إعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا.