الوادي الجديد تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة موط بمركز الداخلة؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 43 حالة ووفاة 4 أشخاص.

وشدد الزملوط، على ضرورة مساندة المواطنين جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.