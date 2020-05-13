الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19» إلى 16539 والوفيات إلى 262

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" إلى 15 ألفا و539 بعد تسجيل 13 حالة جديدة وبلوغ الوفيات 262 بعد رصد 4 حالات جديدة منذ الأمس.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية عن الناطق باسم وزارة الصحة الإسرائيلية قوله -في بيان اليوم الأربعاء- "بلغ عدد مرضى الكورونا في البلاد 16539 حالة حتى الساعة 10:57 من صباح اليوم بينهم 262 وفيّات".

وأضاف الناطق "من مجمل الإصابات، هناك 46 وصفت حالتهم متوسطة و61 خطيرة و51 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و12173 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 4104".

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية إلغاء القيود على خروج المواطنين من المنازل، وفتح المزيد من المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، والسماح للسباحين المحترفين بممارسة رياضتهم عبر فتح جزئي للبرك بما في ذلك المسابح التي تستخدم لأغراض علاجية.