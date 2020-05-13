بلومبرج: روسيا تقترب من الخفض المستهدف للإنتاج بموجب اتفاق أوبك بلس

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن روسيا تقترب من تحقيق الخفض المستهدف لإنتاجها بموجب اتفاق "أوبك بلس"، وذلك بعد أن خفضت الشركات الإنتاج من الحقول القديمة في عدد من المناطق.

ووفقا للبيانات التي رصدتها وكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه منذ دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ هذا الشهر، خفضت روسيا الإنتاج خلال الـ11 يوما الأولى من الشهر إلى 451ر9 مليون برميل يوميا، وهو أقل بنسبة 16% عن مستوى إنتاج فبراير عندما كان الإنتاج 301ر11 مليون برميل.

وروسيا مطالبة بخفض الإنتاج إلى5ر8 مليون برميل في اليوم في مايو ويونيو في إطار اتفاق أوبك بلس.