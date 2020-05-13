انخفاض حاد في الوظائف في كوريا الجنوبية منذ عام 1999 وسط وباء كورونا

ذكرت بيانات اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية سجلت أكبر تراجع في الوظائف في أبريل الماضي منذ عام 1999، حيث أضر وباء كورونا بأسواق العمل، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد الأشخاص العاملين في كوريا الجنوبية 56ر26 مليون في أبريل، أي أقل 476 ألف شخص، عما كانوا عليه قبل عام، مما مثل أكبر تراجع سنوي منذ فبراير 1999.

كما تراجع معدل المشاركة في القوة العاملة، التي تشير إلى النسبة المئوية لهؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكبر ومازالوا ضمن القوة العاملة، إما أن يكونوا عاملين أو يبحثون بشكل نشط عن وظائف، بواقع 6ر1 نقطة مئوية، ليصل إلى 62 بالمئة في أبريل، حسب بيانات جمعتها هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية.

كما أن ذلك يعد أيضا أكبر تراجع منذ عام 2000، عندما تضررت أسواق العمل في البلاد في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية.

وتراجع معدل البطالة في البلاد بواقع 2ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 2ر4 بالمئة في أبريل الماضي.