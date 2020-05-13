كورونا يحرم مسلمي ألمانيا من روح رمضان

في رمضان من كل عام، يجتمع أغلب مسلمي ألمانيا للمطاعم العربية التي تنظم إفطار جماعي وإلى المساجد، ليشعر بشيء من روح شهر رمضان الكريم.

لكن فيروس "كورونا" المستجد قضى هذا العام على آخر ما تبقى من روح رمضان للمسلمين خاصة المغتربين منهم، في ظل إغلاق المساجد، والمطاعم، وحظر التجمعات ضمن الاجراءات الاحترازية لمحاصرة الفيروس.

ورغم ثقل وطأة الظروف الحالية، وتداعياتها على روحانيات الشهر الكريم، يستجيب نحو 5 ملايين مسلم في ألمانيا، للإجراءات الاحترازية في الدولتين، على أمل عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل في أقرب وقت.

وقال محمد حافظ (30 عاما)، وهو مصري يقيم في برلين، في تصريحات لـ"الشروق": "أشعر بالضيق، لكن ما بيد حيلة.. صحة الإنسان مقدمة في الإسلام على كل شيء حتى العبادات".

وتابع "الإفطار الجماعي في المطاعم، وأداء الصلوات في المساجد، ولقاء الأصدقاء بعد الإفطار لتبادل الحديث، كانت الأشياء التي تشعرنا بروح الشهر الكريم في الغربة".

وأعرب عن أمله في أن تمضي الأمور بشكل جيد، حتى يتسنى للسلطات في ألمانيا، تنفيذ خطة عودة الحياة وإن كان بشكل جزئي.

وفي برلين، أعلنت حكومة الولاية عودة الحياة تدريجيا إلى دور العبادة منذ 4 مايو الجاري، ولكن بشروط معينة، منها أن يقتصر عدد المشاركين في الصلاة على 50 شخصا فقط في كل دار عبادة، وتطبق إجراءات التباعد الاجتماعي، وفقا لوكالة الأناضول التركية .

ورغم أن هذا العدد يعد صغيرا جدا، ويمنع عدد كبير من المسلمين من المشاركة في صلاة الجماعة في الشهر الكريم، لكنه خطوة جيدة في طريق العودة للحياة الطبيعية، ويلقى ترحيبا كبيرا من المسلمين، وفق صحيفة "ذود دويتشه تسايتونج" الألمانية.

ويتواجد عشرات المساجد في برلين، بعضها محسوب على جماعات إرهابية مثل الإخوان، والتنظيمات التركية، وبعضها مساجد عادية. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت عادة تناول الإفطار والصلاة في تجمعات في الهواء الطلق، وخاصة في المتنزهات المنتشرة في المدينة، لكن هذا غير متاح حاليا، بسبب حظر التجمعات.

وفي فرانكفورت، وسط ألمانيا، كان الزوجان، أحمد سايحي، ويعمل كمراقب جوي في المطار، وياسمين، وهي معلمة، يتمنيان قضاء شهر الصوم مع عائلاتهم، وتأدية الصلاة في جماعة.

وقالت ياسمين لصحيفة "ذود دويتشه تسايتونج": "في زمن فيروس "كورونا"، أفتقد كلمة "أمين" في الصلاة".

وأضافت ياسمين "ابتكرنا طريقة أخرى للتواصل مع أبي وأمي الذين يقيمان في مدينة بريمن (شمال غرب)، لأننا لا نستطيع زيارتهما منذ فترة طويلة لحمايتهما، خاصة أنهما ينتميان لفئة الخطر (المسنين)".

وأوضحت "قررنا أن نجلس وقت الإفطار، ونتواصل عبر مكالمات الفيديو معهما، ونتناول الإفطار معا".