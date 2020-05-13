الآلاف من الشيعة في باكستان يعتزمون المشاركة في مواكب دينية رغم جائحة كورونا

أعلن مسلمون شيعة في باكستان تنظيم مواكب دينية في أنحاء البلاد، وذلك رغم المخاوف الحكومية بشأن تفشي فيروس كورونا.

من المقرر أن تبدأ المواكب في وقت متأخر من يوم غد الخميس على أن تستمر يوم الجمعة.

وقال نصير شيرازي، نائب الأمين العام لمجلس وحدة المسلمين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم: "نقوم بترتيبات لإقامة المواكب في جميع أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن يحصل المشاركون على معقمات وأقنعة. وتمت مطالبة الأطفال والشيوخ بالبقاء في المنزل. وقال شيرازي إن متطوعين سيعملون على ضمان التباعد الاجتماعي بين المشاركين.

وكشف حمزة شفقت، نائب مفوض العاصمة، لـ (د.ب.أ)، أنه لم يتم إعطاء تصريح لتنظيم المواكب.

وكان رئيس الوزراء عمران خان قد رفع القيود المفروضة لمكافحة تفشي كورونا، وأرجع ذلك إلى أنه ضروري لأرزاق الناس في بلد يعيش فيه ما يقرب من 40% من السكان في فقر.

وأصيب أكثر من 32 ألف شخص بالفيروس في باكستان حتى الآن، توفي منهم 733 شخصا.