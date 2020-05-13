 روسيا تعلق استخدام أجهزة تنفس اصطناعي بعد حريقين تسببا في مقتل 6 من مرضى كورونا - بوابة الشروق
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روسيا تعلق استخدام أجهزة تنفس اصطناعي بعد حريقين تسببا في مقتل 6 من مرضى كورونا

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:20 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:22 م

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الأربعاء تعليق استخدام بعض أنواع أجهزة التنفس الاصطناعي اللازمة لعلاج مرضى كورونا، وذلك بعد حريقين أوديا بحياة مرضى.

 

وأوضحت السلطات أنه تم فرض حظر فوري على استخدام أجهزة "آوينتا إم" المصنعة منذ الأول من أبريل. وتستخدم هذه الآلات لضخ الأكسجين في رئتي المرضى المصابين بكورونا.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد حادثين منفصلين وقعا خلال الأسبوع الماضي جراء اشتعال جهازين من هذا النوع في مستشفيين في موسكو وسان بطرسبرج، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

 

ويعتقد المحققون أن الحريقين نجما عن مشكلة في الدائرة الكهربية.

 

وكانت أنباء وردت عن أن روسيا زودت الولايات المتحدة بـ45 جهازا من هذا النوع. وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية حظرت أيضا استخدامها.

 

وأوضحت وزارة التجارة الروسية، في بيان، أن الأجهزة المعيبة جاءت من مصنع للمعدات الطبية في منطقة سفيردلوفسك في الأورال.

 

ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" فقد أصبحت روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. وقد سجلت حتى الآن أكثر من 240 ألف إصابة وأكثر من 2200 حالة وفاة.

 

 

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