محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس «الثروة السمكية» تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء

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بحث خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، آخر موقف لأعمال تطوير ميناء الصيد البحري بطور سيناء.

حضر الاجتماع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ونادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء والمعنيون.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع شامل بحضورالدكتور نبيل شعبان ممثل هيئة المواني البحر الأحمر الذي استعرض الأعمال التي تمت بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع، وطالب هيئة الثروة السمكية بسرعة موافاة هيئة مواني البحر الأحمر بالرسومات التنفيذية والإنشائية والمعمارية والمقايسة والكروكيات الخاصة بمصنع الثلج بميناء الصيد للبدء في التنفيذ بمعرفة الشركة المنفذة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على قيام هيئة الثروة السمكية وهيئة مواني البحر الأحمر بنهو اعتماد الرسومات الخاصة بشبكة الحريق المقدمة من الجهة المنفذة والمعتمدة من الاستشاري للمرحلة الأولي من الإدارة العامة للحماية المدنية.