زعيم حزب أزرق أبيض يستقيل من رئاسة الكنيست الإسرائيلي

قدم زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني جانتس، الثلاثاء، استقالته من رئاسة الكنيست، تمهيدا لتشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستقالة تأتي في إطار الاتفاق الائتلافي بين الحزبين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضحت المصادر أن رئاسة الكنيست ستكون من نصيب الوزير ياريف لافين.

وتم انتخاب جانتس للمنصب بعد استقالة يوليو ايدلشتاين، بعد تدخل المحكمة العليا. وبموجب القانون الإسرائيلي يستقيل زعيم "أزرق أبيض" قبل يومين من إعلان الحكومة الجديدة التي ستخرج إلى العلن يوم الخميس. وسيتم تعيين جانتس رئيسا مناوبا للوزراء بحسب ما تم الاتفاق عليه مع نتنياهو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" في وقت سابق من الثلاثاء، عن مصادر في الليكود قولها إنه في أعقاب فشل المفاوضات مع حزب "يمينا"، أن نتنياهو قرر توزيع الحقائب الوزارية على أقطاب حزبه.

وأفادت هيئة البث، أن نتنياهو عرض على جلعاد أردان ويولي أدلشتين حقيبتي المواصلات والتربية والتعليم، إلا أنه اشترط أن يبقى حزب "يمينا" في المعارضة.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين كلف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

ووافق 72 من أصل 120 عضوا في الكنيست، على ترشيح نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد أن صادق النواب على التشريع الخاص بصفقة نتنياهو مع زعيم تحالف "أزرق أبيض" بشأن التناوب على رئاسة الحكومة.