ميركل: لا خطط حاليا لزيادة الضرائب بغرض تمويل تكاليف أزمة كورونا

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حكومتها لا تخطط حاليا إلى زيادة الضرائب لتمويل تكاليف أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني في برلين: "وفقا لوضع اليوم، ليس هناك خطط لأي زيادات في الرسوم والضرائب".

وذكرت ميركل أنه من السياسة "أن نجيب دائما بمقتضى الوقت الراهن، وإلا سنكون متنبئين بالمستقبل، ولن أدعي أنني أفعل ذلك".

وفي ضوء وضع الاقتصاد والعاملين، أشارت ميركل إلى المساعدات الحكومية للعمل بدوام جزئي ومساعدات السيولة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، معربة عن سعادتها بأن الجائحة أصابت ألمانيا وهي في وضع اقتصادي جيد، وقالت: "لدينا فرصة للسيطرة على الأمر على نحو جيد. لكني لا أقول أن لا أحد سيلاحظ شيئا".