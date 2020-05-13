 ميركل: لا خطط حاليا لزيادة الضرائب بغرض تمويل تكاليف أزمة كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 مايو 2020 3:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ميركل: لا خطط حاليا لزيادة الضرائب بغرض تمويل تكاليف أزمة كورونا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 مايو 2020 - 3:24 م

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حكومتها لا تخطط حاليا إلى زيادة الضرائب لتمويل تكاليف أزمة جائحة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في البرلمان الألماني في برلين: "وفقا لوضع اليوم، ليس هناك خطط لأي زيادات في الرسوم والضرائب".

وذكرت ميركل أنه من السياسة "أن نجيب دائما بمقتضى الوقت الراهن، وإلا سنكون متنبئين بالمستقبل، ولن أدعي أنني أفعل ذلك".

وفي ضوء وضع الاقتصاد والعاملين، أشارت ميركل إلى المساعدات الحكومية للعمل بدوام جزئي ومساعدات السيولة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم، معربة عن سعادتها بأن الجائحة أصابت ألمانيا وهي في وضع اقتصادي جيد، وقالت: "لدينا فرصة للسيطرة على الأمر على نحو جيد. لكني لا أقول أن لا أحد سيلاحظ شيئا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك