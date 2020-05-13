خالد الغندور: أزمة كورونا وراء تصريحات أسامة نبيه

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على تصريحات أسامة نبيه لاعب الأبيض السابق والتي تتعلق بمباراة غزل المحلة والزمالك في موسم (2001 – 2002) ببطولة كأس مصر، وأثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" يوم الخميس: «حصلت على فرص كثيرة في المباراة، ولكن قلبي لم يطاوعني للتسجيل في الزمالك، كنت ألعب على إبراهيم حسن حينها، وقلت له في كرة بيني وبينه شتتها».

وتحدث الغندور مساء الثلاثاء، عبر قناة "الزمالك" وقال:«أنا لست منوطا بالدفاع عن اسامة نبيه، «أنا مالي» ما قاله هو من يتحمل مسؤوليته، وما قاله كارثي وكلام غير منطقي وغير عقلاني ولا يصدر من مدرب له مستقبل ولديه خبرات».

وأضاف الغندور:«من الواضح أن كورونا تجعلنا نقول كلام يعتقده البعض أنه سيقوم بجدل وإثارة».

وواصل:«هذا الكلام فتح النار عليه، وكأن غزل المحلة كانت تفوز على الزمالك دائما، وأن من تسبب في خسارة المحلة هو أسامة نبيه، وكأن الزمالك له علاقه به».

وأكمل:«البعض لا ينظر إلى أحمد شوبير حينما استضاف علاء ميهوب الذي سجل هدفا في مرمى الأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الأوليمبي، وقال أن أمنية حياته بعدما استبدل من المباراة بأن يتعادل الأوليمبي مع الأهلي».

وأتم الغندور:«وأيضا ما قاله أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، حينما كان يتحدث عن مواجهة الأهلي مع الاتحاد والشرقية، وهما يصارعا على الهبوط، وأن الأهلي تعاطف معهما وكان يجعلهما يفوزا أو يتعادلا ليبقيا في الدوري الممتاز».