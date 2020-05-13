منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد نهاية العام الماضي، وتحارب دول العالم للتصدي واحتواء انتشار المرض القاتل، الذي تفشى بالفعل وخيم على معظم البلدان، فأسقط أرواح ما يتجاوز الربع مليون شخص، وتجاوز عدد المصابين حاجز الأربعة ملايين، في ظل غياب أي لقاح ناجح للوقاية من الوباء.

وبالرغم من محاولات الدول التصدي للمرض القاتل، ونجاح عدة حكومات في النجاة بشعبها لبر الأمان، بعدما كانت بلادهم ضمن البلدان الأكثر تضررا من الفيروس، إلا أن بعضهم سرعان ما شهد انتكاسه مرة أخرى سواء نتيجة لتخفيف القيود والإجراءات الوقائية والاحترازية أو نتيجة لإهمال وقلة وعي الشعب.

الأردن.. خروج من المربع صفر بسبب سائق

الأردن، الذي استطاع التعامل مع الفيروس بنجاح نسبي، عاد البلد العربي للانتكاس بعد أن وصل إلى "المربع صفر"، بسبب سائق شاحنة؛ إذ بدأت السلطات في تسجيل إصابات جديدة بالفيروس بعد تسعة أيام، لم تسجل فيها أية إصابة داخل حدود البلاد، حيث دفع ذلك الحكومة لإعادة فتح قطاعات الإنتاج بكامل طاقتها.

وتعود تفاصيل خروج الأردن -الذي سجل 508 إصابات منذ بدء تفشي الفيروس بين مواطنيه، و385 حالة شفاء، و9 وفيات فقط- من "المربع صفر" إلى سائق شاحنة، دخل الحدود الأردنية من إحدى الدول المجاورة، وتعهد بالالتزام بـالحجر الصحي، لكن بحلول شهر رمضان، أقام السائق وليمة إفطار لعائلته، التي يسكن بعض أفرادها في محافظات وبلدات أخرى، لتظهر بعدها أعراض الإصابة عليهم وتنتقل للأخرين، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

ألمانيا.. ارتفاع معدل انتقال العدوى

وفي ألمانيا، الدولة الأوروبية التي تضررت بشدة من الوباء، فسجلت حوالي 173 ألف حالة إصابة وما يقرب من الـ 8 آلاف حالة وفاة، انتكست الدولة بعدما استطاعت التعامل مع الوباء على نحو "ناجح" مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة لها.

وشهدت البلد الأوروبي ارتفاعا في معدل انتقال الإصابة، أي أن الشخص المصاب في البلاد صار أشد عدوى، بسبب تفاقم أزمة تفشي الوباء من جديد، بعد أيام قليلة من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

الصين.. موجة جديدة لانتشار الفيروس

وفي الصين، بؤرة انتشار المرض الأولى، التي استطاعت احتواءه، بعد إصابته ما يقارب الـ 83 ألف حالة من شعبها، وإزهاقه أرواح تصل إلى 8 آلاف آخرين، حتى فكت قيود الحظر والإغلاق وعادت إلى الحياة الطبيعية، سرعان ما انتكس البلد الآسيوي ليسجل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، في 10 مايو الجاري، في أعلى معدل زيادة يومية منذ 28 أبريل الماضي.

وتراوحت الحالات الجديدة بين حالات لمسافرين قادمين من الخارج، وحالات من الداخل اكتشفت في مدينة ووهان، بؤرة الوباء، ومدن أخرى لتقرر السلطات الصينية إغلاق مدينة مدينة شولان القريبة من كوريا الشمالية بأكملها جراء ارتفاع أعداد الإصابات بين سكانها، وذلك على الرغم من قرار بكين بإعادة الأعمال، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

كوريا الجنوبية.. عودة لتشديد الإجراءات

وفي كوريا الجنوبية، التي كانت تحتل المركز الثاني على العالم في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي، في فبراير الماضي، والتي نجحت، مؤخرا، في احتواء انتشار الفيروس، شهدت البلاد انتكاسة جديدة بعد عودتها لارتفاع أعداد إصابات شعبها بفيروس كورونا.

وفي الوقت الذي بدأت فيه الدولة الأسيوية بتخفيف الإغلاق والإجراءات الوقائية، سرعان ما عادت لاتخاذ قرارات لاحتواء انتشار فيروس كورونا من جديد، حيث أمرت سلطات العاصمة الكورية الجنوبية سيول بإغلاق الحانات بعدما كانت تلزمُ المحلات بإجراءات أخف، في وقت سابق، بشرط مراعاة التباعد الاجتماعي وتفادي التزاحم، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

إيران.. مخاوف من انتكاسة جديدة

أما في إيران، فقد حذّرت السلطات المواطنين من انتكاسة في جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد ما لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية بشكل أكبر، بالتزامن مع إعلانها 45 وفاة جديدة بالمرض، لترتفع أعداد الوفيات جراء الوباء إلى ما يقرب من الـ 7 آلاف حالة، بعدما كانت في طريقها لاحتواء الفيروس جزئيا، إذ تعافى أكثر من 88 ألف حالة من ضمن الـ 110 ألف حالة إصابة في البلاد.

وباتت محافظة خوزستان الجنوبية البؤرة الجديدة لتفشي الفيروس في إيران، بينما أعادت السلطات فرض تدابير صارمة لوقف انتشاره، إذ قال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي في تصريحات على التليفزيون الرسمي "تعرّضنا لانتكاسة في خوزستان، بسب عدم التزام السكان بقواعد الصحة"، مشيرا إلى أنه قد يعاد فرض إجراءات أكثر تشددا في مناطق أخرى إذا استدعى الأمر، وفقا لشبكة "فرانس 24" الفرنسية.