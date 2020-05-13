السعودية: نسعى لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وإعادة التوازن إليها

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء أنها تسعى لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وإعادة التوازن إليها.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال وزير الإعلام المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان إن "مجلس الوزراء أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية".

وأشار إلى "ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة تخفيض إنتاجها في شهر (حزيران) يونيو القادم، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر (أيار) مايو الجاري، عن المستوى المستهدف".

وبين المجلس أن "المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية".

وقال القصبي إن "المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها".

ووافق المجلس على عدة قرارات أخرى من بينها آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة.