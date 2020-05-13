تقرير للجنة أمريكية: أنقرة منخرطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية

أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية "يو إس سيرف" وزارة الخارجية بإعادة تركيا إلى قائمة مراقبة خاصة لـ "الانخراط أو التسامح مع الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية"، وفقًا للتقرير السنوي للجنة.

وأوضح المحللان "أيكان إردمير" و "توجبا إردمير" في مقال لمجلة "بروفيدنس"، أن التخصيص المقترح في تقرير اللجنة لعام 2020 ، يشير إلى تركيا باعتبارها الدولة الوحيدة من بين 30 دولة عضو في الناتو ذات مخاوف تتعلق بالحرية الدينية.

ويقول التقرير المكون من 104 صفحات: "طوال عام 2019، واجه أعضاء من مختلف الطوائف الدينية والأقليات العرقية في تركيا تهديدات بالعنف والعنف الفعلي، بما في ذلك عمليتي قتل على الأقل"، وفقا لما نقلته صحيفة "أحوال" التركية.

واستشهد التقرير بطعن المبشر المسيحي والمواطنة الكورية الجنوبية جينووك كيم في شوارع مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية ومواطنة أرمنية عند باب منزلها الأمامي في إسطنبول، بعد شهرين من نشر رسالة مرتبة على شكل صليب على حائط بيتها تحتوي على ألفاظ نابية وتصفهم على أنهم "كفار".

وسلطت اللجنة الضوء أيضًا على ضرورة قيام الدبلوماسيين الأمريكيين بتتبع جهود الأقليات الدينية "لفتح أماكن العبادة وغيرها من المواقع الدينية ذات الأهمية الروحية أو الثقافية أو التاريخية واستعادتها وتجديدها وحمايتها"، والعمل أيضًا مع الحكومة التركية على "ضمان حماية مثل هذه المواقع".

في عدة حالات في عام 2019 واجهت المواقع الدينية والثقافية الأرمنية والآشورية واليونانية، بما في ذلك العديد من المقابر، أضرارًا شديدة أو دمارًا في بعض الحالات بسبب الإهمال ولكن أيضًا بسبب التخريب أو مشاريع البناء التي أقرتها الدولة، في حين أن مواقع "علوية مقدسة" في مقاطعة سيواس (الوسطى) واجهت تهديدات مماثلة بعد أن أصدرت الحكومة تصاريح تعدين للمنطقة المحيطة بها.

ودعت اللجنة الحكومة الأميركية إلى "ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا"، مع ضمان ألا يقوم الجيش أو حلفاؤه السوريون "بتوسيع نطاق سيطرتهم في شمال شرق سوريا".

كما طلبت اللجنة من إدارة ترامب منع أنقرة من القيام "بالتطهير الديني والعرقي في تلك المنطقة، أو "انتهاك حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة هناك".

وقال التقرير "الأقليات الدينية في مناطق أخرى استولت عليها تركيا في وقت سابق، مثل عفرين، استمرت في التعرض للاضطهاد والتهميش، وخاصة النازحين الأزيديين والمسيحيين".