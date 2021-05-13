 استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في العراق - بوابة الشروق
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استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في العراق

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 5:57 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 5:57 م

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في الأنبار،

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إلحاق أضرار بإحدى مركبات الرتل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا).


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