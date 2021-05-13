استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي في العراق

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أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن استهداف رتل للدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بعبوة ناسفة على الطريق الدولي السريع في الأنبار،

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إلحاق أضرار بإحدى مركبات الرتل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (نينا).