شركة تليفونيكا الإسبانية للاتصالات تسجل أرباحا خلال الربع الأول

أعلنت شركة تليفونيكا الإسبانية للاتصالات، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول لتصل إلى 886 مليون يورو (07ر1 مليار دولار) مقارنة بـ406 ملايين يورو خلال نفس الربع من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 9ر73% ليصل إلى 08ر1 مليار يورو على أساس سنوي، باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة التي تبلغ 53 مليون يورو، و137 مليون يورو جراء تأثير عوامل أخرى.

وتراجعت الأرباح قبل حساب ضريبة الاستهلاك بنسبة 1ر9% لتصل إلى 42ر3 مليار يورو خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، ما يعكس التأثير السلبي لجائحة كورونا وسعر الصرف.

وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 0ر9% لتصل إلى 34ر10 مليار يورو.