إسرائيل: دوي صفارات الإنذار في تل أبيب

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس، عن دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

وأفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بأن صفارات الإنذار تدوي الآن في تل أبيب بعد إطلاق رشقات صاروخية من غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

🚨Sirens sounding in Tel Aviv🚨 pic.twitter.com/zD54XWg8tC — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.