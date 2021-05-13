أمريكا تستثمر 7 مليارات دولار لدعم مجال الصحة العامة في مكافحة كورونا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استثمار 7.4 مليار دولار من خطة الإنقاذ الأمريكية لتوظيف عاملين في مجال الصحة العامة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والاستعداد لتحديات الصحة العامة المستقبلية.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، بأن وباء كورونا عزز أهمية العاملين في مجال الصحة العامة لما يقدمونه من خدمات حيوية للحفاظ على سلامة الأمريكيين وصحتهم.

وأضاف البيان أن التمويل المُعلَن عنه اليوم من الإدارة الأمريكية من شأنه السماح بتوسيع القوة العاملة في مجال الصحة العامة وتوفير عشرات الآلاف من الوظائف لدعم حملة التطعيمات وإجراء الفحوصات وتتبع المخالطين وتعزيز البنية التحتية للصحة العامة في الولايات المتحدة في المستقبل.