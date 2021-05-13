أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الخميس، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، تم اكتشافها جميعا داخل مناطق تخضع للحجر الصحي.

وقد سجلت فيتنام إجمالي 3658 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة حتى ظهر اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية أن هناك 942 ألفا - أي نسبة 1 بالمئة - من سكان البلاد قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة القول إنه من المقرر وصول نحو 7ر1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى البلاد يوم الأحد المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم توزيع الجرعات، المقدمة من خلال آلية "كوفاكس" - التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة - على جميع المحليات لمحاربة مرض "كوفيد -19".

وكانت العاصمة الفيتنامية هانوي أصدرت قرارا يوم الثلاثاء الماضي بحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة، وطالبت بتعليق الاجتماعات والفعاليات غير الضرورية، بحسب منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وأغلقت هانوي ومدينة هو تشي منه معظم المدارس، كما تم إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمنتجعات الصحية في المدينتين. وفرضت مناطق أخرى من البلاد قيودا مماثلة.