موريتانيا تدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

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دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف العنف والاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ونقلت وسائل الاعلام الحكومية عن الرئيس الموريتاني قوله في اتصال تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية إن ثوابت الموقف الموريتاني الداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق هي زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وعودة المهجرين إلى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقام هنية باطلاع الرئيس الموريتاني على آخر تطورات الأوضاع بالأراضي المحتلة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على القدس الشريف وقطاع غزة.