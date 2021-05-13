مصدر لـCNN: الجيش الأمريكي يسحب 120 عنصرا من إسرائيل

كشف مصدر مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لـCNN، أن الجيش الأمريكي سحب 120 فرداً من عناصره العسكريين والمدنيين من إسرائيل، بسبب تصاعد العنف.

وقال المصدر إن «القيادة الأمريكية الأوروبية بالجيش الأمريكي سحبت حوالي 120 من العسكريين والمدنيين الذين كانوا في إسرائيل لعقد اجتماعات تخطيط طويلة الأمد».

ونقلًا عن موقع «CNN» عربية، أضاف المصدر أن «تلك العناصر غادرت على متن طائرة عسكرية من طراز C-17 إلى ألمانيا يوم الخميس».

وأوضح المصدر أن هذه المجموعة كانت في إسرائيل لعقد سلسلة من اجتماعات التخطيط للتدريبات العسكرية المقبلة. وتابع قائلا: «لكن نظراً لتصاعد العنف وعدم قدرة الطائرات التجارية على الطيران داخل وخارج البلاد، فقد تم اتخاذ القرار بأنه من الأفضل لهم المغادرة مبكراً عن طريق النقل العسكري».