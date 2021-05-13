دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جميع الأطراف لوضع حد للعنف المتصاعد في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن العودة إلى الهدوء والسلام هي أولويات بلاده.

وقال «الإليزيه» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إن ماكرون تحدث اليوم مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، وقدم تعازيه للخسائر العديدة في صفوف المدنيين الفلسطينيين؛ جراء العمليات العسكرية والاشتباكات المستمرة مع إسرائيل.

وأدان «ماكرون» بشدة إطلاق النار الذي تبنته حماس وجماعات إرهابية أخرى والذي استهدف الأراضي الإسرائيلية، منوهًا إلى أنه يعرض سكان تل أبيب ومدن أخرى وأمن إسرائيل للخطر.

وطلب الرئيس الفرنسي من نظيره الفلسطيني أخيرًا استخدام كل وسائل نفوذه؛ لإعادة الهدوء في أقرب وقت ممكن.

وأعلن الإليزيه أن «ماكرون» سيكون على اتصال بشركاء فرنسا الرئيسيين في الشرق الأوسط، ولا سيما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم دعمه الكامل لوساطته.

وأعرب عن الحاجة الملحة للعودة إلى السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات اللازمة بشكل حاسم؛ لإحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مع احترام تطلعات الجميع المشروعة.