نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هاجم مئات الأهداف وسنتجاوز الـ1000 بعد قليل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه «تفقد اليوم الخميس، بطارية قبة حديدية والتقى الجنود الذين يشغلونها»، قائلًا إن «القادة والجنديات والجنود يؤدون عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطنيها».

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «‏لا يمكن بلوغ نسبة 100% من النجاح لكنهم يبلغون نسبة قريبة جدًا من هذه النسبة، الأمر الذي نثمنه جميعًا مرتين: مرة واحدة في الدفاع ومرة واحدة في الهجوم».

وتابع: «‏إن العمليات الدفاعية التي تنجزها بطاريات القبة الحديدية تمنحنا مجالاً للهجوم، وقد هاجم جيش الدفاع بالفعل مئات الأهداف، وسنتجاوز الـ1000 هدف بعد قليل، ونحن نواصل ضرب حماس في حين ندافع عن مواطنينا».

واستطرد: «‏سيستغرق الأمر بعض الوقت لكن ومن خلال الحزم الشديد، في الدفاع وفي الهجوم، سنحقق غايتنا وهي استعادة الهدوء لدولة إسرائيل».

تفقدت اليوم بطارية قبة حديدية والتقيت الجنود الذين يشغلونها وقلت:



"أتواجد هنا في موقع إحدى بطاريات القبة الحديدية، حيث يؤدي القادة والجنديات والجنود عملاً استثنائيًا في حماية سماء إسرائيل ومواطني إسرائيل. pic.twitter.com/Ektd6jmeuu — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 13, 2021

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.