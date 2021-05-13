تعلمت فن تقطيع وتنسيق الأغانى، قبل أن تتعلم القراءة والكتابة، تلك هي الأذربيجانية ميشيل رسولوف، الحاصلة على المركز الـ14 في مسابقة دي إم سي العالمية 2-21، وأصغر فنانة دي جى حول العالم.

تقول ميشيل، لوكالة أسوشيتدبرس للأنباء، إنها كانت في عمر 5 سنوات، تشاهد والدها الفنان فيجيف رسولوف، وهو يلعب بالقرص الدوار، فتردد هل هو ساحر؟ ما جعلها حسب قولها تطلب منه أن تتعلم هذا السحر حتى احترفته في 4 سنوات.

تروي ساديا رسولوفا والدة ميشيل، -التى تحترف عزف الكمان-، إن ابنتها منذ صغرها كانت مولعة بالكبس على أزرار الآلات الموسيقية وكانت سريعة التعلم وفي وقت كان أقرانها يسمعون أغاني كبيبي شارك وإيه بي سى، كانت هي مولعة بتوباك شكور، ومايكل جاكسون وهو نجمها المفضل.

وتطمح ميشيل في الفوز على والدها خلال المسابقة المقبلة؛ إذ حقق والدها هذا العام المركز الـ9 عالميا.

وتعمل ميشيل في تنظيم الدي جي في المهرجانات والأعراس القائمة بدبى، بينما لها أكثر من 110 آلاف متابع على إنستجرام والذين من بينهم الكثير من فناني الدي جى الذين لا يتوقفون عن مراسلة الصغيرة المبدعة.

وبجانب شغفها الفني لا تهمل ميشيل دراستها وهواية التزلج التى تحبها واللعب مع كلبها الأليف، ولكن الموسيقى تبقى أهم أولوياتها إذ تقول إنها لا تتخيل حياتها بلا موسيقى.