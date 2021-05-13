السماح للأمريكيين متلقي لقاح كورونا بالاستغناء عن الكمامات بالأماكن المغلقة

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى ارتداء الكمامات، سواء كانوا في الهواء الطلق أو داخل معظم الأماكن المغلقة.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض توصيات جديدة، بشأن ارتداء الكمامات ودورها في الحد من انتشار فيروس كورونا، منها أن ارتداء الكمامات يبقى ضروريا في أماكن الرعاية الصحية أو في الأماكن التي تشترط ذلك أو في حال كان الشخص على متن طائرة.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس.

وتؤكد أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يجب عليهم بعد الآن ارتداء الكمامات، أو البقاء على مسافة ستة أقدام من الآخرين في معظم الأماكن، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل.

ومن المرجح أن تشجع التوصيات الجديدة المزيد من الأمريكيين على تلقي اللقاح، خاصة أولئك الذين ما زالوا مترددين.

يشار إلى أن نحو 59% من البالغين تلقوا حجرعة واحدة على الأقل، وتسجل البلاد حوالي 38 ألف حالة جديدة من كوفيد-19 يوميا - أو 11 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو معدل يستمر في الانخفاض.