دراسة: المحاميات المجهدات من العمل يعانين مشكلات تتعلق بالصحة العقلية أكثر من الرجال

خلصت دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 3 آلاف محام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ومقاطعة كولومبيا إلى أن النساء المحاميات المجهدات من العمل يعانين من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية ويتعرضن لمخاطر مرتفعة جراء تناول المشروبات الكحولية بمعدل أكبر من زملائهن من الذكور.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الدراسة التي نشرت نتائجها الأربعاء من قبل رابطة المحامين في كاليفورنيا ونقابة المحامين في العاصمة أن هناك مزيدا من النساء أظهرن نتائج إيجابية للتناول الخطير للمشروبات الكحولية مقارنة بالماضي.

وذكرت الدراسة أن حوالي الثلث (34%) كشفن عن أنهن يشربن بشكل عالي الخطورة أو محفوفات بالمخاطر مقابل بـ4ر25% من الرجال.

وقال باتريك كريل المشارك في الدراسة، والخبير في إدمان المحامين والصحة العقلية ، إن الكثير من النساء "يعشن في مستوى أسوأ ماديًا في جميع المجالات".

وتأتي الدراسة بعد تقرير صادر عن نقابة المحامين الأمريكية في نيسان/أبريل يقول إن جائحة كورونا دفعت المزيد من النساء إلى التفكير في ترك المهنة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضغوط التوازن بين العمل والحياة.