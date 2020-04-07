ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 8ر32 مليون إصابة حتى الساعة 1449 بعد ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت زيادة حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، والتي بلغت 1ر0 % .

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة، بواقع 76ر3 مليون حالة، دون تغيير يذكر عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية مين زيادة بنسبة 5ر0 % في الإصابات، مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 64748 إصابة.

وشهدت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات تم تسجيله خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بواقع 102 حالة وفاة.