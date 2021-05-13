في يوم مليء بالعمل الشاق، يحصل الأطباء على فترة استراحة، ليمارسوا هذه اللعبة التى يتخللها التعامل مع مختلف السيناريوهات المتعلقة بانتشار عدوى كورونا فى مستشفى طبي؛ ليحاول النجاة والتصرف الصحيح، ومع كل خطأ تظهر صورة الفيروس الغاضب بعرض شاشة الهاتف.

يقول البروفيسور ستيفان هارباث، مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى جامعة جنيفا السويدية، لفرانس برس، إن إدارة المستشفى لاحظت تراخي الأطباء في تطبيق إجراءات السلامة من نقل العدوى وكراهية الكثير منهم التعليمات الرسمية في هذا الشأن، ولذلك صمم فريق من الباحثين بالمستشفى لعبة إلكترونية لتكون وسيلة لنقل رسالة بشكل لطيف.

وتوضح الدكتورة ميلانا سابان، إحدى العاملات بالمستشفى، أن تصميم اللعبة جاء تجاوبا مع نتائج الدراسة على 300 من العاملين بأقسام الطوارئ، والذين تبين من إجاباتهم تفضيلهم تلقي التعليمات عبر الألعاب.

وأضافت سابان أن نسب التجاوب بين الأطباء، تفوق في حالة تلقي التعليمات من خلال اللعبة، بـ3 مرات مقارنة بتلقي التعليمات بشكل رسمي.

فيما يقول هارباث، إن لهذه اللعبة، دورا كبيرا، في تقليل معدلات العدوى بين الأطباء والمرضى بالمستشفى، بعد أن كان الوضع سيئا وكاد الأطباء يصبحون بمثابة بعوض ناقل للفيروس لمن حولهم.

ويرى هارباث أنه من الجيد تطوير هذه اللعبة لاستهداف الفئات المترددة بشأن تلقي لقاح كورونا لتشجيعهم.

وتم ترجمة لعبة إسكيب كوفيد - 19، بالإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، تمهيدا لترويجها حول العالم.