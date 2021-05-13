شركة فيليبس تقرر مضاعفة إنتاجها من أجهزة الأكسجين 3 مرات

قررت شركة الإلكترونيات الهولندية "فيليبس"، مضاعفة إنتاجها من أجهزة الأكسجين بنحو ثلاث مرات، لتصل إلى 10 آلاف جهاز أسبوعيا، بحسب ما نقلته صحيفة "داتش تلجراف" اليومية عن الرئيس التنفيذي للشركة، فرانس فان هوتين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن الشركة أعلنت عن قرارها بعد زيادة الطلب على أجهزة الأكسجين من جانب دول مثل الهند، التي تعاني حاليا من تفاقم وضع إصابات فيروس كورونا.

وتضمن الأجهزة تركيز الأكسجين بنسبة 90 بالمئة بالنسبة للمرضى الذين يجدون صعوبة في الحصول على كمية كافية من الأكسجين.