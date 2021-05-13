المدير العام للأمن اللبناني يدعو للصمود في ظل الانهيار العام بالبلاد

طلب المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، اليوم الخميس، من العسكريين الصمود في ظل الانهيار العام الذي يضرب كل القطاعات.

وقال اللواء إبراهيم، في رسالة تهنئة اليوم بمناسبة عيد الفطر السعيد: "يحل العيد هذا العام على وطننا والغصة تسابق الفرحة جراء الانهيار العام الذي يضرب كل القطاعات ويصدعها الواحدة تلوى الأخرى".

ودعا إلى الصمود والتماسك في أداء الواجبات الادارية والمهام الأمنية، والتمسك بأعلى معايير الشفافية والانضباط، مشيرا إلى أن "الوقائع الحياتية تصارع الأمل بالنهوض بلبنان مجددا، لكن ما بلغه الوضع يستلزم منا جميعا أفعالا وليس أقوالا، لأن الأماني لا ترد جوعا ولا تصنع فرصا، والحل صار رهن الأداء الوطني العام".

وأكد أن "الخروج من الوضع الراهن يستلزم عملاً دؤوباً ومخلصاً من كل الإدارات والقطاعات العامة والخاصة للعبور من المحنة الوجودية، وهذا يتطلب آداء استثنائياً يتلاءم مع هذه الظروف الاستثنائية".

يذكر أن أزمة غير مسبوقة تعصف بلبنان، أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وارتفاع في مستوى البطالة، والفقر إلى أكثر من 50%، إضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة واستنزاف احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية.