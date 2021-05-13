 قوات التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات التحالف: اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 10:28 ص

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض 8 طائرات مسيرة و3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأكد التحالف، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، نجاحه في "إحباط عمل عدائي من قبل الميليشيات بإطلاق مسيرات وصواريخ باليستية صوب السعودية".

وشدد على أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي لم تراع الشعائر الدينية، وتنافي أيضا الأعراف الدولية".

وكان التحالف قد أحبط في وقت سابق هجوما عدائيا وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، مؤكداً في بيان تدمير الزورق.

وذكر التحالف أن الميليشيا الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أنها تتخذ من اتفاق استوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

يذكر أن التحالف والحكومة اليمنية كانا أكدا مرارًا على أن انتهاكات الحوثي تشكل خطرًا على الملاحة الدولية.


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