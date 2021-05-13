 صحة شمال سيناء: إعدام كمية من الأغذية الفاسدة بالشيخ زويد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صحة شمال سيناء: إعدام كمية من الأغذية الفاسدة بالشيخ زويد

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 10:46 ص

أعدمت مديرية الصحة بشمال سيناء كمية من الأغذية الفاسدة بمدينة الشيخ زويد، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وذكرت مديرية الصحة بالمحافظة -في بيان اليوم الخميس- أنه استمرارا لجهود فريق مراقبة الأغذية بإدارة الشيخ زويد الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين وضمن عيد الفطر المبارك قام فريق من الإدارة بالمرور على محلات بيع وتداول السلع الغذائية بالشيخ زويد، أسفرت عن ضبط كمية متنوعة من السلع الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وتم إعدامها عقب تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى استمرار إدارة مراقبة الأغذية في حملات مراقبة المواد الغذائية وإحكام الرقابة على الأسواق والأغذية المقدمة للمواطنين.


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