السمن أحد مكونات المطبخ الأساسية، التي لا نستغنى عنها أبدًا، وقد يكون استبداله بالزيوت المكررة أحد أكبر الأخطاء الفادحة في الطهي الحديث، وفقًا لما ذكرته شيلبا أرورا، أخصائية التغذية في ماكروبيوتيك والممارس الصحي.

وبحسب قولها، فإن "السمن يتكون من فيتامينات تذوب في الدهون، ما يساعد على إنقاص الوزن، كما يلعب السمن دورًا رئيسيًا في موازنة الهرمونات والحفاظ على الكوليسترول الصحي، كما أن للسمن نقطة حرارة عالية، ما يمنعه من إنتاج الجذور الحرة التي تضر بوظيفة الخلية.

ونشر موقع "فوود إن دي تي في" مجموعة من المعلومات حول فوائد السمن التي قد لا يعرفها الكثير من الناس، وهي:

• تهدئة انسداد الأنف

يحتوي السمن على علاج مثير للاهتمام لقطرة الأنف، قد يساعد في تهدئة انسداد الأنف، حيث يسميها خبراء الايورفيدا "علاج نياسا للبرد"، وذلك عن طريق صب بضع قطرات من سمن البقر النقي الدافئ في فتحات الأنف أول شيء في الصباح، حيث يؤدي القيام بذلك إلى توفير راحة سريعة، لأن السمن ينتقل إلى الحلق ويهدئ العدوى، ولكن يجب التأكد من أن السمن نقي ودافئ لدرجة حرارة فاترة.

• مصدر جيد للطاقة

يعتبر السمن مصدرًا جيدًا للطاقة، حيث يحتوي على أحماض دهنية متوسطة وقصيرة السلسلة، منها حمض اللوريك، وهو مادة فعالة مضادة للميكروبات والفطريات.

• مصدر للدهون الجيدة

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تجنب تناول الدهون، خاصة هؤلاء الذين يرغبون في فقدان الوزن، ولكن القيام بذلك قد يضر أكثر مما ينفع، لأن الدهون والكربوهيدرات والبروتينات هي ثلاث مغذيات كبيرة ضرورية للحفاظ على حياة صحية.

• مفيد للصحة المعوية

يعتبر السمن هو أحد المصادر الغذائية عالية الجودة لحمض الزبد، ما يجعله اختيارًا مثاليًا لدعم صحة جدران الأمعاء، حيث تستخدم خلايا القولون حمض الزبد كمصدر مفضل للطاقة.

• يعالج الإمساك

وفقًا لكتاب "الكتاب الكامل للعلاجات المنزلية" للدكتور فاسانت لاد، فإن الحليب والسمن يشكلان علاجًا خفيفًا وفعالًا للإمساك، حيث يشير الكتاب إلى أن "تناول ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من السمن في كوب من الحليب الساخن وقت النوم وسيلة فعالة لكنها لطيفة في تخفيف الإمساك".

• قد يفيد القلب

مثل جميع الدهون، كان السمن أيضًا مذنبًا برفع مستويات الكوليسترول في الدم، ولكن خلافًا للاعتقاد السائد، فإن السمن هو في الواقع رهان أكثر أمانًا للاستثمار فيه لصحة القلب مقارنة بالزيوت المكررة، حيث يشير كتاب"Healing Foods'' إلى أن الدهون الموجودة في السمن لا ترتبط بأمراض القلب بالطريقة التي ترتبط بها الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، حيث يتم استخدامها مباشرة كطاقة من قبل الجسم ولا يتم تخزينها كدهون، وأظهرت الدراسات أن السمن يمكن أن يكون مفيدًا لخفض الكوليسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد.

• مفيد للبشرة

لقد كان السمن جزءًا أساسيًا من طقوس العناية بالجمال المختلفة منذ زمن سحيق، حيث تعمل الأحماض الدهنية الحيوية كعامل مغذي يمكنه فعل المعجزات لبث الحياة في البشرة الباهتة، كما أنه يحتوي على أحماض دهنية حيوية تساعد في ترطيب خلايا الجلد.