رئيس وزراء المجر يسعى لحماية الاتفاق النووي مع روسيا عبر الإصلاح التنظيمي

تخطط المجر لفصل الهيئة المنظمة المسؤولة عن الإشراف على بناء محطة للطاقة النووية عن الحكومة ومنح رئيسها مزيدا من الاستقلالية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المعني، الذي نُشر على موقع البرلمان على الإنترنت يوم الأربعاء، سوف يسمح لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتعيين رئيس الهيئة المنظمة للطاقة النووية لمدة تسع سنوات وإلغاء إمكانية عزله.

ويمثل مشروع القانون كسرا لأكثر من عقد من المركزية التي شهدت بسط أوربان لنفوذه على المحاكم ووسائل الإعلام والتعليم على الرغم من الاعتراضات المتزايدة من الاتحاد الأوروبي.

كما أنه يزيد المخاوف من أنه يبني "دولة عميقة" تحسبا لخسارته في الانتخابات البرلمانية العام المقبل أمام المعارضة التي تتحد ضده لأول مرة، وتعهدت بعض الأحزاب بوقف توسعة المحطة النووية التي تمولها روسيا.

ولم تبد الحكومة، في نص مشروع القانون، سببا لضرورة ألا تخضع الهيئة التنظيمية النووية بعد الآن لإشراف مجلس الوزراء.

يذكر أن منصب رئيس الهيئة التنظيمية شاغر الآن، حيث استقال الرئيس السابق بشكل غير متوقع في 29 أبريل دون تحديد أسباب لقراره.

وتعد الهيئة هي المنظم الرئيسي للتوسع المخطط للبلاد لمحطة الطاقة النووية الوحيدة، والذي تبلغ تكلفته 5ر12 مليار يورو (1ر15 مليار دولار).