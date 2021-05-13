 روسيا تعتزم إنشاء نظام لمتابعة أسعار المواد الغذائية في العالم - بوابة الشروق
الخميس 13 مايو 2021 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعتزم إنشاء نظام لمتابعة أسعار المواد الغذائية في العالم

الكرملين
الكرملين
موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 7:46 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 7:46 م

دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة اليوم الخميس إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن بيان حكومي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن تقرير إنترفاكس، أن أسعار المواد الغذائية في طريقها للاستقرار، غير أنه هناك بعض المواد الغذائية، مثل البيض و الحنطة السوداء والخبز المصنوع من القمح وزيت عباد الشمس والسكر "لا تزال بحاجة إلى اهتمام"

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك