الجيش اليمني: مقتل 37 من مليشيا الحوثي في مواجهات بتعز

أعلن الجيش اليمني مقتل 37 من عناصر مليشيات الحوثي المدعومة من وإيران في مواجهات مع قواته الوطنية في جبهات شمال وغرب مدينة تعز باليمن .

وأكد مصدر عسكري يمني - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم للمليشيات في جبهة الدفاع الجوي شمال غرب المدينة؛ مما أسفر عن مقتل 12 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، ولاذ من تبقى منهم بالفرار.

وأوضح أن جبهة مقبنة شهدت مواجهات عنيفة إثر هجوم للمليشيات على مواقع الجيش الوطني ومقتل قرابة 25 من عناصر المليشيات وأصيب آخرون، كما تكبدت المليشيات خسائر في المعدات العسكرية، قبل أن ينكسر الهجوم.