الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادا لملاقاة أسوان في الدوري

أنهى فريق الإسماعيلي اليوم تدريباته اليومية استعدادا لمواجهته غدا الجمعة، في تمام الخامسة مساء على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الاسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري العام.

حيث أدى الفريق مرانا خفيفا عصر اليوم تحت قيادة مدربه حمد ابراهيم وباقى افراد الجهاز المعاون، وشهد تركيزا شديدا على كيفيه التنوع فى الهجوم و كذلك تدريبات خاصة لاختراق الدفاع المتكتل و المتوقع من فريق اسوان و مدربه.

ونقل مدرب الفريق للاعبيه تهنئة الكابتن ايهاب جلال المدير الفنى للاعبين بمناسبة عيد الفطر المبارك و تعاهد اللاعبين على تقديم الهدية غدا جماهير الاسماعيلي.