سلوفاكيا: الموافقة على بدء تشغيل وحدة ثالثة بمحطة للطاقة النووية

أعطت هيئة الرقابة النووية في سلوفاكيا "يو جيه دي" الضوء الأخضر لبدء تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الطاقة النووية "موشوفيز"، بعد تأخير دام تسع سنوات.

وقالت الهيئة اليوم الخميس، إنه بعد عدة سنوات من اختبارات السلامة الصارمة، تمت معالجة جميع أوجه القصور التي حددتها.

وفي وقت لاحق، قالت الشركة المشغلة "إس أي" إن قضبان الوقود اللازمة جاهزة، ولا توجد أي عقبات فنية أخرى تحول دون البدء في توليد الطاقة.

غير أن الهيئة قالت إن الموافقة ليست ملزمة قانونا بأثر فوري، حيث يتعين، على سبيل المثال، منح معارضين لمحطة الطاقة الحق في الاستئناف.

ومن المتوقع أن تمارس منظمة "جلوبال 2000" ومنظمات أخرى مناهضة للطاقة النووية في النمسا المجاورة حقها في الاستئناف ضد القرار.