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فلسطين: استشهاد عدد من المواطنين اختناقا جراء القصف الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 7:28 م

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين استشهدوا جراء استنشاقهم غازاً ساماً بفعل القصف الصاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية في قطاع غزة الفلسطيني.

ونقلت مصادر فلسطينية وفقا لوكالة الأنباء /وفا/ عن وزارة الصحة أنه مجمع الشفاء الطبي استقبل عددا من جثامين المواطنين الفلسطينيين، وتبيّن من خلال معاينة الطب الشرعي أن سبب الوفاة المباشر هو الاختناق مع وجود أعراض ظاهرية تؤشر إلى احتمالية تعرضهم لاستنشاق غازات سامة، وقد أُخِذت العينات اللازمة لاستكمال الفحوصات ذات العلاقة.


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