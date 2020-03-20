أمريكا تصادر شحنة لأكبر شركة قفازات في العالم بسبب العمل القسري

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صادر مسؤولون أمريكيون ثاني صفقة قفازات مطاطية من إنتاج شركة توب جلوف الماليزية، أكبر منتج للقفازات في العالم، بسبب اتهامها بإجبار العمال على العمل في مواقعها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لإدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية أرسل عبر البريد الإلكتروني أن رجال الإدارة في ميناء كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية صادروا 68ر4 مليون قفاز مطاطي تقدر قيمتها بنحو 690 ألف دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أن إدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية كانت حظرت في آذار/مارس الماضي الاستيراد من الشركة الماليزية بعد اكتشاف "معلومات كافية توجب الاعتقاد بأن توب جلوف تلجأ إلى العمل القسري في إنتاج القفازات".

وكانت الشركة قالت يوم 26 نيسان/أبريل الماضي إنه تم حل موضوع السخرة وإجبار العمال على العمل.