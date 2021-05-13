قومي المرأة بالإسكندرية: مساعدة 1233 من الأسر الأكثر احتياجا في رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، إنه تم مساعدة 1233 أسرة و127 طفل ضمن الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأضافت الشاذلي أن مجموعة من الأعضاء ساهموا في توفير عدد 300 وجبة ساخنة، و403 كارتونة رمضان على الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاص من حالات مكتب شكاوى المرأة بالفرع، وأسر قرى مبادرة حياة كريمة.

و تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك تم توزيع 127 قطعة ملابس جديدة استهدفت أطفال أيتام ومن أسر أكثر احتياجا، وذلك لرسم البسمة علي وجوههم وإدخال الفرحة في قلوبهم بمناسبة العيد.