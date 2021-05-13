عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد دوي صفّارات الإنذار الخميس في شمال إسرائيل، للمرّة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري، وفق ما أعلن الجيش.

وكانت الصواريخ التي أطلقتها حماس من قطاع غزّة في وقتٍ سابق قد استدعت إطلاق صفّارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها، لكن ليس في شمالها.

وفي الساعات الأولى من فجر الخميس، لم تُطلَق صافرات الإنذار في العاصمة الاقتصادية تل أبيب في وسط البلاد فحسب -حيث هرع السكان إلى الملاجئ- ولكن أيضاً في وادي يزرعيل في الشمال.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص أصيبوا ليل الأربعاء-الخميس عندما أصاب صاروخ مجمعاً سكنياً في بتاح تكفا قرب تل أبيب.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.