أمريكا تؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الأمريكية - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تفكر في عقد هذا الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج.

وكانت الولايات المتحدة قد عارضت، خلال اجتماعين سابقين لمجلس الأمن، تبني إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة.