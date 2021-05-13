أكد الكرملين أن روسيا تبذل جهودا بغية خفض التصعيد الإسرائيلي-الفلسطيني الحالي، وأن الأولوية تكمن حاليا في عودة الطرفين إلى مسار التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: «كما هو معروف، تبذل دول مختلفة حاليا جهودا وتستخدم كل اتصالاتها بغية حث طرفي النزاع على ضبط النفس ووقف الأعمال القتالية التي تؤدي إلى الارتفاع السريع في عدد الضحايا بين المدنيين، وتبذل روسيا بدورها أيضا المساعي المناسبة وتجري اتصالات بهذا الخصوص».

وتابع: «الأهم حاليا هو أن يدرك طرفا النزاع نفسيهما أنه لا بديل عن التسوية السياسية-الدبلوماسية بموجب القرارات والاتفاقات المبرمة ضمن إطار الأمم المتحدة».

وردا على سؤال عما إذا كان يتعين على المجتمع الدولي أو روسيا تغيير نهجه إزاء الضغط على طرفي الصراع، قال بيسكوف إن النزاع دخل حاليا «مرحلة ساخنة» لكن جميع الأطراف تبذل ما بوسعها من جهد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الرابع على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 83 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و7 سيدات، و487 مصابا بجراح مختلفة.