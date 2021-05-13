بايدن: إسرائيل لم تبالغ في رد فعلها على صواريخ غزة

دافع الرئيس جو بايدن عن رد الحكومة الإسرائيلية على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على أراضيها، وقال اليوم الخميس إنه لم ير "رد فعل مبالغا فيه على نحو كبير" على الهجمات القاتلة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "السؤال هو كيف نصل إلى نقطة.. يصلون إلى نقطة يكون فيها هناك انخفاض كبير في الهجمات، لا سيما الهجمات الصاروخية التي يتم إطلاقها بشكل عشوائي على التجمعات السكانية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وهاتف بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء وقال إنه يتوقع مزيدا من المناقشات مع كبار المسؤولين هناك.

وقال الرئيس الأمريكي إن مسؤولي الأمن القومي على اتصال بنظرائهم في إسرائيل، وكذلك مع مصر ودول عربية أخرى يمكن أن تلعب دورا في التوسط من أجل التوصل لهدنة.

وذكر البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان إطلاق مسلحين فلسطينيين صواريخ على إسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأيضا "أعرب عن دعمه الراسخ لأمن إسرائيل ولحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها، وهي تحمي المدنيين".