نقل رئيس وزراء كوت ديفوار لفرنسا لإجراء فحوصات طبية

جرى نقل رئيس وزراء كوت ديفوار باتريك آشي لفرنسا من أجل إجراء فحوصات طبية، وذلك بحسب مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن شخصين، رفضا الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث لوسائل الإعلام، قالا إنه جرى نقل آشي -65 عاما- لباريس أمس الأول الثلاثاء بعد أن أصيب بإعياء.

ولم يرد باكاري سانوجو مدير مركز المعلومات والاتصالات الحكومية على مكالمات أو رسائل نصية اليوم الخميس من أجل التعليق على هذا النبأ.

وكان رئيس كوت ديفوار الحسن أوتارا قد عين آشي رئيسا للوزراء في مارس الماضي.

ويذكر أن آشي أصيب بفيروس كورونا العام الماضي، وكان أول شخص يحصل على التطعيم عندما بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس الماضي.